A股11日早盤走跌。滬、深兩市均挫逾2％。

上證指數最多下跌72點，低見3,223點，早盤收報3,224點，跌71點或2.16％，成交人民幣（下同）2,639.39億元。

深成指最多下跌306點，低見12,064點，早盤收報12,066點，挫304點或2.46％，成交3,445.9億元。

滬深300指數報4,188點，跌104點或2.44％；創業板指數報2,568點，跌67點或2.55％。

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