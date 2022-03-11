正在進行擴建的彰化基督教醫院醫院新建工程，今(11日)中午發生工安意外。當時東地正在進行擋土牆施工，一旁擋泥牆突然出現大面積坍塌，當時一輛怪手正在下方施作，整輛車被大量土石埋沒，連同車上46歲的駕駛，當場被埋在大量土堆當中，警消獲報後立即趕往救援，終於在爛泥堆中挖出怪手駕駛，當時已無生命跡象，目前警消及勞工局正在釐清事故原因。

40多歲工人疑似被塌下來土牆壓得正著，一度無呼吸心跳，彰化縣消防局動員搶救。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）