蔣萬安嗆「你毋敢」保證不停電 蘇竟酸：你祖父說要反攻大陸

火爆交鋒！行政院院長蘇貞昌今(11)日上午到立法院進行施政報告並備質詢，其中國民黨立委蔣萬安質詢時，指蘇貞昌「不敢承諾未來不缺電」，而蘇回說「國民黨從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸」；蔣萬安隨即怒嗆「我跟你談電、能源問題」，蘇又回「如果你一定要講這種，不會輸你啦！」兩人舌戰畫面曝光後，引發網友熱議，不少網友批蘇：停電和反攻大陸有何關係。

303大停電，已成為蔡英文總統任內第4度大停電。國民黨立委蔣萬安今質詢行政院長蘇貞昌指出，2003至2016年台灣不曾發生全台停電，蔡政府上台不到6年卻發生4次，公開喊話蘇貞昌敢不敢承諾不會再大停電？蘇貞昌說，「你祖父說要反攻大陸到現在還沒反攻大陸，你們是最不負責任的政府」，「我很想解決問題，你只在說敢不敢，你在為了選舉叫什麼！」

立委蔣萬安在11日總質詢中詢問行政院長蘇貞昌敢不敢承諾1年內不大停電？（姚志平攝）

針對立委蔣萬安要求敢不敢承諾1年內不大停電？行政院長蘇貞昌（右）暴怒反批蔣，指他祖先講的反攻大陸也沒實現，「你在為選舉叫什麼？」、「光要承諾有什麼用？」（姚志平攝）

蘇貞昌今率內閣閣員赴立法院進行施政總質詢，303大停電不僅成為焦點，也成為2022地方大選的交火擂台。

蔣萬安問蘇，為什麼民進黨任內發生4次停電，而且推給基層，那為什麼10年幾前都不曾發生過這樣的人為操作疏失，民進黨上台以後到底是政策出了問題還是什麼原因？有沒有了解當中原因？到底是哪一個環節？你們結案報告沒有看到原因。他更追問「是不是政策？是不是政策？訓練不夠？」

蔣萬安砲火全開、語氣激昂地提到，2017年815大停電後，當時行政院長賴清德專案報告也提到是因為系統過於脆弱，蔡英文總統臉書也提到要求經濟部必須以提升「電網分散性與韌性」為目標，5年後的今天為什麼又發生大停電，蔡英文也說電網脆弱，5年前跟後發生一樣大停電，又推給基層人員，同樣要更多的錢，你們今天又說要1千多億元來更新電網，發生大停電SOP就是檢討報告然後推給基層，然後要更多納稅人的錢。蔣問蘇：請問錢到哪裡？「這就是民進黨政府！」

蘇貞昌回說，「委員這也不像你平常的風格，什麼都用成意識形態」；蔣萬安則是語氣高亢回應，「為什麼那麼生氣，人民的怒火，院長你知道嗎，這次大停電不只造成民生的衝擊，造成企業經濟的衝擊超過上百億損失，院長，人民很憤怒，我碰到民眾，大家說為什麼又大停電，民眾願意給政府機會」、「院長我們那麼生氣，因為產業承受不起，產業界都說未來會缺電，人民要相信誰？」「院長願不願意承諾未來不會發生大停電？」

蘇貞昌表示，3月3日很清楚看到，我們的電是足夠的，當時也不是用電尖峰，而怎麼發生錯誤，現在查得清清楚楚，政府沒有推，也不必意識形態；蔣萬安追問「那你願不願意承諾接下來不會發生大停電？」蘇回，我們特別向全國人民表示負責、也針對問題要來解決，而委員不必一直往這方面講。

蔣萬安砲火未停，繼續追問，「針對問題，院長你敢不敢承諾接下來不會再發生大停電」、「院長你不敢承諾也是一種表示！王美花部長至少願意承諾一年，你敢不敢？你毋敢啦！」「又要用一千多億元，換不回院長的一句承諾，國人看得清清楚楚，行政院長不敢承諾接下來不會發生大停電」。

當場讓蘇貞昌暴怒痛罵，「這種政府過去看很多了，國民黨從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸，你們是最不負責任的政府，你一定要說這種，不會輸你啦，你今天是為了選舉在這邊弄，你不會談問題嘛！」此時蘇貞昌也回擊，「委員質詢要用這種方式嗎？你要用這種方式？我對於整個情形，都認為針對問題，才是解決問題，不是拍用胸脯的。」蔣萬安繼續嗆，人民要看到政府的承諾，今天立法院願意給政府一千多億元去改善電網，但是要看到政府的Guts，政府敢承擔，政府願不願意承諾。

蘇貞昌接著反嗆，「這種政府過去看多了」，蔣萬安則是用台語回擊，「不要牽拖啦！又在牽拖，院長不敢承諾」。結果蘇接著說，「國民黨從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸」；蔣萬安不滿說，「我跟你談電、能源問題」，蘇回，「如果你一定要講這種，不會輸你啦，你今天是為選舉來這邊表演是嗎？我們談問題」。

兩人舌戰畫面曝光後，有網友在《Yahoo新聞》相關報導底下留言，有人就說「停電跟反攻大陸有什麼關係？」「人家問停電，你回反大陸，聽不懂題目嗎?」、「自己向神明的承諾都做不到，管人阿公沒反攻大陸」。