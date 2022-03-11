去年國內疫情一度嚴峻，推升筆電在臺灣出貨明顯增長，亦拉全臺含括桌上型／筆記型電腦及工作站等PC出貨總量達276.2萬台，年增12.7％。展望2022年，IDC預估臺灣今年第一季筆電出貨仍可繼續維持年成長走勢，但因整體PC市場需求放緩，預期全年臺灣PC市場總出貨量將由正轉負、以年減5.7％下滑。

依IDC最新研究統計顯示，去年第二季臺灣疫情爆發後，遠距教學與辦公對個人運算裝置採購需求急遽攀升，其中又以筆電成長最為顯著，不但年增幅來到近20年來的新高28.8％，第三季出貨量亦創下歷史單季高點50.1萬台。

IDC市場分析師劉伊菡指出，疫情後行動化需求看漲，許多品牌筆電全年出貨量多有是年增五成、甚至是翻倍增揚的力道向上。其中，筆電出貨量佔總體PC市場比重已達55.8％的歷史新高。

儘管疫情仍然影響部分零組件供應，但整體上游供應鏈缺貨狀況已有改善，歐美區域拉貨力道也已放緩，再加之第12代Intel CPU上市的新品到貨，IDC預估臺灣今年首季筆電出貨量將以8.7％的年增幅，優於整體PC的4.6％年增表現。

另在臺灣整體電腦顯示器（Monitor）市場部分，去年第四季總出貨量以年增22.1％、達42.2萬台，創近八年來的單季新高。除第四季振興券帶來的消費市場買氣，上游供應鏈缺貨問題逐漸緩解，讓廠商在年底前補足部分原先預定的到貨量。至於2021全年度出貨總量則以連續五年正成長的走勢，以10.1％年增率達約150萬台。

展望今年第一季，劉伊菡表示，因長期受到疫情影響導致的供貨不穩定性，讓通路備貨意願提升，加上受惠於商用部分在去年第四季遞延的出貨量與開學季買氣，臺灣顯示器年成長率仍可維持5.1％。

惟考量疫情與供貨問題舒緩且面板成本逐步回穩，IDC預估2022全年臺灣顯示器市場不論是出貨量或是營收總額，都將以近6％年減幅下修。

IDC研究副總監嚴蘭欣認為，因COVID-19疫情肆虐而推升出的強勁個人終端電腦與周邊商品需求，預計將於2022年進入盤整階段，正式步入與病毒共存的生活新常態：從個人到企業組織，皆因應疫情具備適度彈性與準備。未來不論是否採取分流、居家辦公或遠距教學，行動化、數位化、不受時間、地點限制生產力的終端電腦與設備，仍將在面對可能的疫情紛擾下，以公、私皆能兼備的混合型態相關功能元素最被優先配置，持續引領精進與創造需求。