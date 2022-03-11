40多歲工人疑似被塌下來土牆壓得正著，一度無呼吸心跳，彰化縣消防局動員搶救。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

40多歲工人疑似被塌下來土牆壓得正著，一度無呼吸心跳，彰化縣消防局動員搶救。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化基督教醫院總院旭光西路對街擴院的新建第七期大樓，傳出工安意外。（吳敏菁攝）

彰化基督教醫院總院旭光西路對街擴院的新建第七期大樓，傳出工安意外。（吳敏菁攝）

彰化基督教醫院總院旭光西路對街擴院的新建第七期大樓，傳出工安意外，開挖地下室工程中，擋土牆突然崩塌，40歲工人正在駕駛挖土機，突然被活埋，搶救出來時人無呼吸心跳，緊急送醫搶救，彰基搶救已有恢復心跳等生命跡象，送加護病房還在急救中。

彰化縣消防局表示，這名40多歲工人疑似被塌下來土牆壓得正著，一度無呼吸心跳，工人為何會被土方壓到原因還在再調查中。