彰基興建醫療大樓地下室擋土牆倒塌 活埋工人搶救恢復心跳 13:342022/03/11 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 40多歲工人疑似被塌下來土牆壓得正著，一度無呼吸心跳，彰化縣消防局動員搶救。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 40多歲工人疑似被塌下來土牆壓得正著，一度無呼吸心跳，彰化縣消防局動員搶救。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真） 40多歲工人疑似被塌下來土牆壓得正著，一度無呼吸心跳，彰化縣消防局動員搶救。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真） 彰化基督教醫院總院旭光西路對街擴院的新建第七期大樓，傳出工安意外。（吳敏菁攝） 彰化基督教醫院總院旭光西路對街擴院的新建第七期大樓，傳出工安意外。（吳敏菁攝） 彰化基督教醫院總院旭光西路對街擴院的新建第七期大樓，傳出工安意外，開挖地下室工程中，擋土牆突然崩塌，40歲工人正在駕駛挖土機，突然被活埋，搶救出來時人無呼吸心跳，緊急送醫搶救，彰基搶救已有恢復心跳等生命跡象，送加護病房還在急救中。 彰化縣消防局表示，這名40多歲工人疑似被塌下來土牆壓得正著，一度無呼吸心跳，工人為何會被土方壓到原因還在再調查中。 #搶救 #彰基 #被活埋 #開挖 #恢復心跳 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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