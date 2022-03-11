「跨欄王子」陳傑11日在新北市全國青年盃田徑公開賽男子組400公尺決賽，跑出51秒33摘金，但他的成績卻輸給高中男子組金牌林仲威的50秒94，陳傑樂見新秀輩出，「這樣很好，對我來說是很好的刺激。」

受到冬訓較晚展開影響，陳傑今年的港都盃並未參加400公尺跨欄，而是只跑400公尺，這次青年盃是他本季首場400公尺跨欄，昨天預賽陳傑跑出51秒56，今天則是51秒33。

陳傑賽後表示，雖然秒數上看起來沒那麼好，但有達到賽前設定目標，「昨天跑完有些疲勞，今天就跟教練討論用高強度訓練的方式來跑完，雖然跑到第7個欄架時非慣用腳踢得比較高一點，導致節奏跟步伐有些亂掉，但也是個不錯的經驗。」

雖然在公開男子組奪金，但成績卻輸給高男組的林仲威，陳傑也樂見後輩竄出，讓台灣田徑能夠銜接下去，「這樣很好，對我來說是好的刺激，之前會覺得有壓力，但後來轉換心態，這是好現象，我也會跟後輩分享經驗。」

對於今年目標，陳傑明確的說：「就是要突破個人最佳（48秒92），也希望能跑進48秒內，因為這樣才有機會在亞運拿牌。」現年29歲的他，笑說自己現在是「跑一場少一場」，珍惜每一次跑的機會，對於退休，他笑說要看亞運的成績而定，「如果亞運成績不錯，或許會再試著拚一下巴黎奧運。」