俄烏兩國在土耳其談判無停戰進展，加上美國最新公布的2月消費者物價指數（CPI）年增 7.9%續創近40年新高，國際油價依舊走高，美股三大指數周四收低，受到國際股市震盪影響，台股今（11）日開盤一度下跌逾百點，盤中受到亞股拖累表現弱勢，日、港股暴跌超過600點，台股湧賣壓終場下跌168點收在17264點。

電子權值股表現弱勢，台積電昨日公布2月營收為1469.33億元新台幣，受到工作天數減少影響，月減14.7%，但仍較去年同期成長37.9%，為歷年同期新高，今股價下跌12元收在575元，聯電在盤下震盪下跌0.57%來到52.5元。今天盤面上只有鋼鐵股、玻陶股及造紙股等傳產股，以及電子的資訊服務股等力守紅盤，其餘多出現跌勢。

外資對台積電出現連14日賣超，合計賣超高達389,825張，外資持股比率也掉到73.75％，續創10年新低。法人表示，由於外資持續在台提款台積電及聯電晶圓雙雄等，致指數短期難以出現持續向上壓力，尤其年線上檔壓力不輕。