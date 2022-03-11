勇士11日終於嘗到本季首次擊敗金塊滋味！靠著柯瑞單場投進5顆三分球，貢獻全場最高34分，生涯總得分突破兩萬大關(史上第49位)，普爾更在讀秒階段連進兩顆三分球穩住勝局，勇士終場113比102力挫金塊，除了終於拿下本季遭遇金塊首勝，也以45勝22敗跟灰熊並列西區第2。

柯瑞賽前溫馨跟前役沒見到自己造訪丹佛痛哭的小女孩球迷簽名合照，首節就投進三分球，連續投進三分球紀錄到186場，但勇士次節被金塊打出15比0，一度落後到12分，打完上半場，金塊60比51領先，約基奇半場16分、10籃板。

勇士趁著約基奇第3節提前4犯纏身，逐漸把落後差距縮小，甚至取得超前，就靠柯瑞第3節獨拿18分，其中包含第3節結束前投進不合理三分球，讓他生涯總得分突破2萬大關，前3節打完，勇士反以88比84領先，柯瑞已拿28分。

但在末節，約基奇重新上場幫助金塊追上，打到最後1分14秒，勇士104比102領先，普爾最後53.6秒投進三分外線，接著他在最後37.6秒又進一顆三分球，擴大勇士領先到8分，就算金塊連忙喊出最後一次暫停，場上形勢卻已底定。

勇士除了柯瑞飆分，普爾也從替補出發拿下21分、7助攻與5籃板，克雷湯普生與庫明加各拿18分，盧尼10分、7籃板與5助攻；約基奇替金塊拿下23分、12籃板及9助攻的準大三元，蒙提莫里斯19分，傑夫格林11分，阿隆戈登10分、11籃板。