大陸國務院總理李克強11日在中外記者會回應中美關係時喊話，希望中美以理性和建設性的方式妥善管控分歧。他說，「既然雙方互相打開了大門，就不應再關上」。

李克強表示，50年前中美兩國打破堅冰，開啟了關係正常化航程，半個世紀過去了，兩國關係雖然時有磕磕碰碰，但一直是向前發展的。中方還是希望，雙方按照兩國元首2021年底視頻會晤達成的共識，相互尊重、和平共處、合作共贏，以理性和建設性的方式妥善管控分歧，尊重彼此的核心利益和重大關切，要多對話、多溝通，既然雙方互相打開了大門，就不應再關上。

李克強指出，中美是聯合國安理會常任理事國，也是世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，處理好彼此的關係，事關兩國人民的福祉，當前不少全球性的挑戰都需要中美兩國開展合作、共同應對，強調中美合作對兩國、對世界都有益。

他稱，中美兩國社會制度、歷史文化、發展階段都存在著很大的差異，有分歧也是難免的，認為合作應當是主流，因為世界和平與發展依賴於合作，即使在經貿領域有市場競爭，那也應該是良性、公平的競爭。

李克強又提到，2021年兩國貿易額超過7,500億美元，比上年增長了近三成，?明中美合作領域是廣闊的，是有巨大潛力的，如果美國放寬對中國的出口限制，雙邊貿易額還會更大，兩國和兩國人民都會從中受益，中方願同美方一道擇寬處行，謀長久利。