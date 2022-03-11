俄羅斯受各國經濟制裁，央行發布行政命令，擬以盧布履行對外國投資者相關債務；富邦金控今舉辦法人說明會，更新對俄羅斯的曝險部位為新台幣154億元，並於2月已啟動認列預期信用損失22億元，對於改以盧布支付債息，富邦金控表示，「沒辦法接受」。

俄烏戰爭開打以來，在西方國家強力制裁，盧布急遽貶值，9日一度貶到歷史新低；富邦金控表示，俄羅斯債券投資是以美元計價為主，債券訂定的條件也是以美元支付利息，沒辦法接受以盧布支付債息，未來將視情況發展來提列可能的損失，也會與保管銀行聯繫，與金融機構共同協商來因應處理問題。

富邦金控表示，對俄羅斯的曝險部位為154億元，佔公司總資產不到0.5％，對於未來利息減損的風險，會嚴密觀察市況發展，包括國際對俄羅斯的制裁以及反制裁動態、俄羅斯總體經濟以及對債券償付能力或違約狀況等，來做進一步的因應。

由於俄羅斯是發動戰爭的國家，顯然已違金融業ESG的投資原則，富邦金表示，未來不再加碼俄羅斯投資，已於1、2月風險增溫時先行減碼，並提列預期信用損失以為因應，未來會再找機會適時減碼俄羅斯的曝險部位。

富邦金控2021年稅後淨利為1445.59億元，年增60.1％，每股盈餘(EPS)12.49元持續領先金控同業，稅後淨利、每股盈餘雙雙為金控業之冠，連續13年穩居台灣金控業每股盈餘獲利王；富邦金控承諾，今年現金股利發放一定會比去年高，以反映經營績效，但結果仍需董事會通過後，才能對外公布。

富邦金控公布，資產年成長13.6％，總資產近10.5兆，創下歷史新高；淨值較2020年成長24.5％，達到近9500億元，普通股每股淨值達72.32元，皆創下歷史新高；資產報酬率(ROA)為1.49％，股東權益報酬率(ROE)為16.88％。