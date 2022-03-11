陳亞蘭的媽媽（左）與楊麗花相見歡。欣湉國際提供

台視歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》瞬間收視率創新高達1.39，陳亞蘭戲裡孝子模樣讓全台淚流，戲外她視楊麗花為第2個母親，談到與國寶級恩師楊麗花情感，淚崩說：「楊阿姨如我第2個母親，她見我這陣子忙於宣傳後製，每天都會給我鼓勵、愛的抱抱，還會熬熱湯給我喝，讓我補補身。」

陳亞蘭自歎不如楊麗花國寶級功力的60％，「日前到錄音室配樂，楊阿姨也是驚喜地在錄音室現身，總監製親自督軍坐鎮，讓戲劇效果更精緻」。陳亞蘭回想起國寶級恩師楊麗花當年在她第一次擔綱男主角戲劇《鐵漢柔情》親身指導的模樣，當時就發願要跟恩師一樣，做好傳承。

楊麗花（左）前不久替愛徒陳亞蘭的新歌仔戲首映會站台。欣湉國際提供

楊麗花（中）在陳亞蘭的第二部戲扮老生。欣湉國際提供

陳亞蘭為新戲宣傳走透透，就連過年期間都沒回台南陪家人團聚，可說是過家門而不入，再加上媽媽年紀已高，不適合舟車勞頓往返台北、台南，她只能趁到高雄宣傳時，請兄長將母親接到高雄，趁著夜晚述說母女情。

她形容母親相當體貼自己的工作，為了傳承歌仔戲使命，「我媽媽不像一般家長會催促我結婚，或是問我交男朋友沒，這次在台南拍戲，我也邀請媽媽來現場探班，但媽媽都擔心造成我工作困擾，每次都選擇默默的在電視機前準時打開電視，支持我、關心我。」