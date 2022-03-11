有夠夭壽！台鐵彰化火車站，去年竟出現偷拍色狼；35歲阮姓越南籍移工，去年國慶日下午躲在女廁隔間內，持iphone手機偷拍下女子如廁畫面，被受害女子發現報警當場逮人，彰化地院近日依妨害秘密罪之無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑3月，並宣告移工在執行完畢後，驅逐出境。全案得上訴。

根據簡易判決書，阮男去年國慶日下午3時48分，偷偷潛入彰化火車站女廁內的2號隔間廁所內躲藏，並拿出自己的iphone8 plus，偷偷伸出狼爪，將手機低放在隔間的隔柵下方的地板上，從下方往上偷拍女子如廁畫面，多名不知情女子進入隔壁1號女廁間的女子，如廁過程和臀部等身體隱私部位全被拍下。

直到下午4時40分，張姓女子入內上廁所時，突然發現異狀，仔細一看竟有支iphone手機垂直放在背後的隔板地上，大驚失色的她強忍震驚，不動聲色離開廁所報警提告，警方當場衝入女廁逮人，並查扣阮男手機，發現手機中還有另外8名女子的如廁影像畫面，立即將阮姓移工移送法辦。

阮男被逮後，警方清查其手機中的偷拍影像發現，有些照片被害人腳穿棕色布鞋、有的穿黑色或深藍色運動鞋，也有穿著拖鞋，認為除了張姓女子之外，至少還有另外8名女子無辜受害；而張女氣憤難平，亦表示不願意與移工和解；法官審酌阮男國小畢業，在台工作卻在相近時間內，多次偷拍女子如廁影像，素行不良，因此依妨害秘密罪判刑3月，得易科罰金9萬元，其用來犯罪偷拍的iPhone手機遭法院沒入，待證物保存期限過後，將依法銷毀，不讓影像外流。

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