年底台北市長選舉逼近，國民黨前副主席郝龍斌、戰鬥藍發起人趙少康拋出藍白合，被點名代表國民黨參戰北市長選舉的立委蔣萬安今說，在他心中只有全民合，沒有藍白合，且有過半民意反對藍白合，再討論藍白合的話，民眾不會接受的，政黨利益不該凌駕在人民意志之上，並砲轟衛福部長陳時中疫苗採購政策過於武斷。

朝野迎戰2022年地方選舉，近來中華傳播管理學會公布民調，衛福部長陳時中民調超車蔣萬安，藍營內部再度掀起藍白合討論，蔣萬安中午接受資深媒體人黃光芹廣播專訪表示，很多機構的民調有誤差，選舉若只看基本盤，很多地方都不用選。

蔣萬安說，年底北市長選舉，外界談到三腳督、藍白合、棄保等議題，但在他心中就是全民合，沒有藍白合，政黨利益不該凌駕人民意志之上，若政黨價值只在於條件交換，思考政治算計，將被人民唾棄。

談到台北市長柯文哲表現，及其屬意的接班人選副市長黃珊珊，蔣萬安表示，市府團隊是一體的，市政也是延續、一棒接一棒，前任市長沒做好的，他不會用爛攤子來形容，而是沒做好的就做好，做得好的就延續且做更好，市民感受才是最重要的。

如何評價陳時中，蔣萬安直言，去年疫情爆發防疫過程，陳時中對於疫苗採購太過武斷，不願意聽進其他人的意見，才會造成當時疫苗短缺，有民眾不幸離開，當時有很多錯誤判斷，未來都要接受民眾檢驗。

至於不像黃珊珊、陳時中都具備行政經驗，蔣萬安說，他在2015年首次參選立委時，也曾不被看好，被質疑連里長、議員都沒做過就選立委，但他擔任立委至今，屢被公督盟評選為優秀立委。

他還提到，前總統陳水扁首次參選台北市長颳起旋風，任內市政滿意度高，試問阿扁參選北市長前的職務是什麼？因此，領導著要有高度、願景、視野、行動力，讓專業人士加入團隊，帶領市府大步向前。