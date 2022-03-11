國道2號大園交流道今（11日）下午3時許發生3車追撞，其中1輛車當場90度側翻躺在路中，另輛車車頭幾乎撞爛，一度造成現場回堵3公里，據悉目前無造成人員傷亡。

國道2號大園交流道今（11日）下午3時許發生3車追撞，其中1輛車當場90度側翻躺在路中，另輛車車頭幾乎撞爛。（翻攝自桃園市議員游吾和臉書）

國道2號大園交流道今（11日）下午3時許發生3車追撞，其中1輛車當場90度側翻躺在路中，另輛車車頭幾乎撞爛。（翻攝自桃園市議員游吾和臉書）