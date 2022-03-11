2021年壽險台股投資獲利王，非富邦人壽莫屬。富邦金控11日舉行法說會，揭露富邦人壽去年第四季加碼台股，年底台股部位達6,332億元，占其資金的13.4％，同時富壽去年實現874億元股票資本利得，是2020年的二倍多，台股年化投報率高達13.4％，且去年底富邦淨值下股債未實現資本利得高達1,832億元，其中逾九成來自股票，即股票未實現利益近1,650億元。

也就是說富壽在2020年及2021年大幅加碼台股，其台股投資成本加上增值的金額，已是台股上萬點前，即2018年底的近二倍，讓富邦人壽累積「極粗」的獲利本錢，富邦人壽表示，即便今年前2個月股市回檔整理，其股票未實現部位依舊是正數。

富邦人壽展望2022年，將有三大亮點，第一是美國聯準會（Fed）應會升息，市場債券利率已開始上揚，富壽保留極大的現金部位，今年將加碼國外債，拉升利息收入；二是富壽有6千多億台股部位，去年國內上市櫃公司獲利表現佳，估計今年現金股利可望比去年高，亦即富壽今年現金股利收入有可能高於200億元；三是新台幣今年匯率獨強機率不大，富壽去年底已先增加CS（換匯契約）比重，鎖住避險成本，今年避險成本應可降低，且甚至可望有匯兌利益。

富邦人壽2021年稅後獲利1,023億元，年成長68.8％，且對富邦金獲利貢獻逾70％，富邦金2021年全年稅後獲利1,446億元，每股稅後獲利12.49元，都是金控第一名。

而富壽看好台股，在2020年新冠肺炎重創全球資本市場時，就大幅加碼台股，2019年底富壽台股部位僅3,900億元，占其資金的9.6％，2020年底就已拉高5,305億元，占比12.1％，去年第四季亦趁台股回檔到1萬6千點時，逢低進場加碼，年底台股站回1萬8，富壽的股票未實現利益跟著大量增加，年底台股部位達6,332億元，占比13.4％。

富壽去年實現股票資本利得874億元，創其歷年新高紀錄，今年前2月依舊靠股票，稅後獲利已破300億元，同時富壽到2月底仍有大量的股票未實現利益，但富壽強調，今年股票占比可能就會維持跟去年差不多，即不會再大幅往上加碼。