到新公司面試時，不少求職者也會觀察公司環境及整體氛圍，再考慮是否要接受這份工作。一名女網友分享，最近她去面試時，注意到公司員工與她是完全不同類型的人，擔心未來上班會很痛苦，因此忍痛放棄這份offer，不少過來人也直言，「氛圍真的很重要」。

一名女網友昨（10日）在網路論壇Dcard發文表示，最近她到一家公司面試，認為職務內容和工作地點都滿不錯的，但她注意到公司員工和她完全是不同類型的人，「感覺以後上班會很痛苦」，因此儘管被錄取了還是決定放棄這次機會，好奇「大家面試時會偷看公司裡面的員工嗎？」

貼文一出，不少網友紛紛表示，「氛圍真的很重要」、「我會，順便觀察辦公室氛圍」、「一定要去看廁所，很髒的、光線差的絕對不要去」、「當然要觀察，那都是以後的同事欸」、「我覺得一定要耶，因為這關係到你未來的職場環境氛圍，我去面試都一定會看辦公室大小、空席率、辦公桌擺飾、同事表情、有無互相交談情形」、「不要偷偷觀察，大方的看，你可能會看到『快逃』的眼神提示️」。

還有過來人分享經驗，「不要聽信面試官說公司氛圍很好的說辭，我就是聽了面試官的話，結果進公司後發現大家根本零交流，太可怕了」、「和同事不同類型真的滿痛苦的，我就是過來人，硬待在那裡快一年，根本生不如死，所以我現在面試都會看一下同事」、「絕對要，當初面試沒辦法到內部看，結果報到上班才發現同事都已經年過半百，上班完全沒話題」。