大陸股市11日午後反彈，上證指數收升13點，重返3,300點關口。兩市成交合計縮至約人民幣（下同）1.05兆元。總結本周，滬指累計挫4％。

上證指數最多跌78點或2.39％，低見3,217點，尾盤有買盤吸納，高見3,315點，升19點或0.59％，全日收報3,309點，升13點或0.41％，成交4,586.87億元。

深成指亦先跌後升，低見12,043點，挫327點或2.65％，高見12,464點，升93點或0.76％，全日收報12,447點，升76點或0.62％，成交5,914.65億元。

滬深300指數報4,306點，升13點或0.32％；創業板指數報2,665點，升30點或1.15％。

各類股個別發展，醫療器械股漲逾4％；生物製藥股漲逾3％；金融股升逾1％；化工、房地產、煤炭股走穩；石油、電力、鋼鐵股跌逾1％；有色金屬、水泥股偏弱。

下午有消息傳出，接近監管部門人士表示，中美雙方監管機構就審計監管合作的對話和磋商進展比較順利，雙方都展示了願意解決問題的誠意，有望儘快達成共識。