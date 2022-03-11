接近監管部門人士表示，中美雙方監管機構就審計監管合作的對話和磋商進展比較順利，雙方都展示了願意解決問題的誠意，有望儘快達成共識。

大陸財聯社報導上述內容。中國證監會11日凌晨發文表示，近一段時間，中國證監會和財政部持續與美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）開展溝通對話，並取得積極進展。相信雙方透過共同努力，一定能夠盡快作出符合兩國法律規定和監管要求的合作安排，共同保護全球投資者合法權益，促進兩國市場健康穩定發展。

針對美國證券管理委員會（SEC）將5家中國公司列入「外國公司問責法」的暫定清單，包括百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥。中國證監會說，這是美國監管部門執行「外國公司問責法」及相關實施細則的一個正常步驟。

中國證監會表示，之前已經多次就「外國公司問責法」的實施表明過態度。中方尊重境外監管機構為提高上市公司財務訊息品質加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對「一些勢力將證券監管政治化」的錯誤做法。中方願意通過監管合作解決美方監管部門對相關事務所開展檢查和調查問題，這也符合國際通行的做法。