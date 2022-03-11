大陸全國政協委員、北京清華大學經濟管理學院院長白重恩在澎湃新聞11日發表的專訪中表示，大陸今年消費與投資將迎來較好增長，而受基數效應等因素影響的外貿進出口增速，或將下降。需求收縮、供給衝擊等帶來的壓力，還會持續存在，企業經營發展要設定與國情階段相一致的預期目標。白重恩強調，今年《政府工作報告》設定了5.5％的經濟增長目標十分進取，也具挑戰性。他建議，要特別關心投資，要選好投資項目。此外還要精準施策，有針對性地為受疫情等因素影響的企業，提供財政和金融支持。

白重恩表示，對於未來中國提升勞動生產率空間，首先要搞好教育，特別是農民工子弟的基礎教育，推動企業加大在職培訓的力度，讓職工創造更大價值，還要暢通勞動力市場的流動，提升勞動力資源配置效率。

去年召開的中央經濟工作會議指出，中國經濟發展面臨著需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的「三重壓力」。白重恩表示，「三重壓力」比較精確地描述了當前中國的情況。

2022年《政府工作報告》將今年中國經濟增速目標定為5.5％左右。對於這個目標，白重恩認為是很進取的增長目標。中國的疫情時有出現，全球疫情防控面臨很大不確定，而地緣政治衝突又增加了新的不確定性。這些對於消費增長有負面影響，同時不確定性讓企業在做投資時更為謹慎，不願冒險。

近年來，中國全員勞動生產率一直在持續提升。今年2月，大陸國家統計局發布的《2021年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，去年中國全員勞動生產率為人民幣14萬6380元／人，比上年提高8.7％。

白重恩表示，中國還不是最發達國家，人均GDP和最發達國家相比還有較大差距，所以有一定的後發優勢，追趕的空間比較大，所以全要素生產率增長會快於發達國家，勞動生產率也會跟著增長。

談及如何挖掘增長空間，白重恩給出了三方面建議。

首先，要搞好教育。人力資本分兩部分：勞動力的品質和可投入生產中的勞動力數量。教育程度跟人的生產力有很大關係。再者，勞動力資源配置的效率還有提升的空間，特別是勞動力市場中人員流動的效率還可以提升。此外，企業也要下力氣更好地為職工提供學習機會。