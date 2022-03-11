俄羅斯總統普丁最喜歡的汽車品牌拉達（Lada）工廠，因供應鏈出現問題已經停產。

Lada也是俄國最大的汽車品牌，在蘇聯時代是國營企業AvtoVAZ的旗艦車款，因經營不善曾面臨破產危機，2017年改與法國雷諾集團合作，雷諾占俄羅斯汽車生產的40%，Lada則佔據2021年最暢銷的兩款車型。

AutoVAZ發言人稱，停產主因是全球晶片短缺，並拒絕評論國際對俄羅斯的經濟制裁是否也是停產原因之一。據了解，AvtoVAZ有20%的零件包括連接器和主要電子零組件都仰賴進口。

雷諾先前也曾以零件供應短缺為由，暫停俄國其他工廠的生產，但並未因俄羅斯對烏克蘭發動戰爭而退出在俄國的營運，預料Lada下周可望恢復生產。

Lada Vesta小型房車/旅行車號稱是當地銷售神車，上月推出改款新車，希望能鞏固銷售地位，不料2天後就爆發俄烏戰爭，只能感嘆「生不逢時」。