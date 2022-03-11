近期波蘭MiG-29戰機是否轉交給烏克蘭的消息鬧得沸沸揚揚，且美國政府內部疑似出現嚴重政策分歧，多名美國議員10日痛批，此事對拜登政府來說是一場「慘敗」，認為五角大廈拒絕提案的理由根本是「無稽之談」。

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，在國務卿布林肯（Antony Blinken）宣稱對MiG-29轉移案「開綠燈」後，五角大廈卻拒絕波蘭提案、不願意由美國將該國MiG-29移交給烏克蘭，兩黨國會議員在多個不同的委員會會議上批評拜登政府。

共和黨籍的聯邦參議院軍事委員會和情報委員會成員柯頓（Tom Cotton）痛批，目前的情況可說是一場「慘敗」；參院外交委員會共和黨高階委員（ranking member，委員會中在野黨位階最高者）里契（Jim Risch）則指出，此事暴露拜登政府內部「令人尷尬的分歧」，且美國不僅已聯合盟友啟動大規模經濟制裁，更持續且公開地對烏克蘭提供眾多武器，認為五角大廈聲稱移交戰機可能導致情勢升級的理由是「愚蠢」、「無稽之談」。

參院情報委員會成員柏爾（Richard Burr）則指出，美國和波蘭都是北約成員國，而拜登政府同意波蘭自行提供戰機，卻聲稱由美國轉交會導致情勢升級，質疑此決策背後的邏輯。

且不只是共和黨議員，民主黨籍參議員夏亨（Jeanne Shaheen）也表示，不清楚為何拜登不願意提供支援，認為此事「令人失望」，批評政府的表現「優柔寡斷」；眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）則表示，希望拜登政府能找到方法加強烏克蘭空中武力，尤其是該國近期十分依賴的MiG-29。