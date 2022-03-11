國民黨立委講萬安在質詢行政院長蘇貞昌時，希望政府承諾未來不停電，但蘇貞昌卻認為不能拍胸脯保證，還反嗆蔣萬安「你祖父說要反攻大陸」。國民黨青年團前總團長、國民黨高雄市黨部發言人呂謦煒質疑，難道對蘇貞昌來說，不停電跟反攻大陸一樣難嗎？

呂謦煒表示，蔡英文總統曾向工商團體保證穩定供電，結果不到幾天，全臺就發生大停電，造成人民怨聲載道。對民眾來說，停電攸關生計，若是沒電，各行各業不僅輕則無法作生意，重則造成慘重損失，政府卻只賠少少幾塊電費。

呂謦煒質疑，「不停電」就是「穩定供電」，應該是人民最基本的需求與要求，更是蔡英文總統曾經做出的承諾。沒想到，對於「不停電」這個基礎需求，行政院長蘇貞昌不僅不反躬自省思考如何改善供電，反而還對在野黨反唇相譏，將「不停電」跟「反攻大陸」來類比。難道對蘇貞昌來說，蔡英文「穩定供電」的承諾，跟反攻大陸一樣難？

呂謦煒呼籲，如果蔡英文真的有心要「穩定供電」，這個行政院長蘇貞昌就很明顯不適任了，至少要換個行政院長，臺灣人民才可能有穩定的電可以用！