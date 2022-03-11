嘉義市議員戴寧被控以親友當人頭詐領助理費，檢方初估金額約500萬元，3月10日傍晚80萬元交保，嘉義地檢署檢察官11日提起抗告，11日將抗告書送達嘉義地方法院，嘉義地院收到後將卷證送往台南高分院。戴寧11日下午發聲明捍衛自己，強調「愈是打壓，我會愈堅強」，嘉義市議會也發聲力挺。

戴寧說，今年適逢九合一地方公職人員選舉，有心人士視我為眼中釘，藏身於暗處無所不用其極打擊陷害，阻撓我再往前，絕不會因此卻步，「面對打壓，我只會愈來愈堅強」。

戴寧透過聲明稿表示，檢調單位於2022年3月9日發動搜索，問訊後竟認為我涉嫌以人頭詐領助理費並聲請羈押，深感委屈，向來聘任的助理，都是我最好的工作夥伴，從未收取分毫不法款項、也未詐領任何助理費用。面對檢調的不實指控，一定會全力捍衛名譽，盼司法機關能盡速讓一切水落石出，還給我清白。

嘉義市議會也發聲力挺戴寧，市議會指出，戴寧不但問政理性、能力強且人緣極佳，是優質的好議員，這次地方議員不分政黨派均感不捨，並表示會全力相挺及提供必要的協助，相信司法最終會還她及助理團隊清白。