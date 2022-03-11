對峙影片曝光！員警衝到賓士旁威嚇開槍 女騎士遭流彈波及

台中市警方今破獲一起毒品案，趁嫌犯從摩鐵離開時一路尾隨，並趁機上前壓制；影片中，白色賓士車停在加油站旁準備離開，突然遭5、6名員警上前攔查，駕駛一度拒絕接受盤查，警方隨即朝車開槍，賓士車還想加速駛離仍遭不斷開槍，最後甚至波及一旁騎車經過的騎士，騎士疑似腳部中彈被員警拖到一旁。

台中市警局第四分局今天下午到大里區的汽車旅館查緝毒品案，趁于姓嫌犯退房離開時駕車尾隨，並伺機趨前攔查，未料，于嫌見到員警竟駕車加速衝撞，期間還撞到一名路過的婦人，辦案員警立即朝嫌犯座車的輪胎開槍，造成坐在後座的溫姓共犯腹部中彈，流彈也波及被撞倒的婦人，2人都送醫。

影片中，白色賓士車停在加油站旁準備離開，突然遭5、6名員警上前攔查，駕駛一度拒絕接受盤查，警方隨即朝車開槍，賓士車一度想加速駛離遭不斷開槍。（民眾提供）

影片中，白色賓士車停在加油站旁準備離開，突然遭5、6名員警上前攔查，駕駛一度拒絕接受盤查，警方隨即朝車開槍，賓士車一度想加速駛離遭不斷開槍。（民眾提供）

警方接獲線報，指稱溫姓、于姓、施姓、林姓男子及黃姓女子，共5名疑似毒品人口在大里區雲月汽車旅館內，立即派員前往查緝，辦案員警抵達汽車旅館時，于嫌等人剛好退房，員警即駕車尾隨，直到大里區中興路二段附近的加油站時，趁著駕車的于嫌加完油時，員警上前欲攔查，未料，于嫌竟加速意圖衝撞攔查員警。

在嫌犯駕車往前衝時，一名路過婦人不慎被撞跌倒，但于嫌仍企圖駕車逃逸，辦案員警見狀立即朝嫌犯座車輪胎開槍，導致坐在後座、有毒品前科的溫姓嫌犯腹部中彈，而跌倒的婦人也受到流彈波及，導致腳掌骨折送醫。警方並在車內查獲安非他命、毒品咖啡包等毒品。