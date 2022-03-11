俄羅斯入侵烏克蘭被西方嚴厲制裁後，包括金融等許多產業的西方公司正暫停或撤離當地業務。多家信評機構警告俄國即將債務違約，外界擔心國際銀行業在俄國逾千億美元的信用曝險可能因此造成嚴重損失。

據國際清算銀行（BIS）資料，國際多家銀行被俄國企業積欠逾1,210億美元。其中歐洲的銀行業被積欠逾840億美元，美國被欠147億美元。BIS已暫停俄國在其組織內的成員資格。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）10日表示可能有更多歐美銀行跟隨高盛與摩根大通等腳步撤出俄國，譴責西方對俄國發動「經濟戰」。

對於暫停或放棄俄國業務的西方公司，俄國總統普丁已支持充公這些不友好外國企業資產的計劃。

已宣布要撤出俄國的高盛，迄去年底在俄國的信用曝險金額達6.5億美元。花旗曝險更將近100億美元，雖然計劃撤出俄國消費金融業務，但目前很難找到買家接手，其財務長梅森（Mark Mason）指最嚴重後果是賠掉一半曝險。

對於曝險金額更大的歐洲銀行業，信評機構惠譽警告「大型歐洲銀行」的資產品質將承受很大壓力，國際制裁增加銀行在營運上要面對的風險。

但歐洲央行副總裁戴金多斯（Luis de Guindos）信心喊話，歐洲金融系統有充足流動性應付銀行業在俄國承擔的風險，強調目前金融業面對的壓力，沒有新冠疫情爆發初期那麼嚴重。

法國興業銀行上周表示會嚴格遵守所有國際制裁俄國的措施。雖然其去年底在俄國曝險近210億美元，但強調有足夠能力緩衝俄國業務的嚴重衝擊。

義大利裕信銀行上周表示，其在俄國的子公司有極充足流動性，而且俄國業務僅占其整體營收3％。目前其在俄國曝險約81億美元。