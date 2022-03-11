台語歌手葉勝欽前年發現罹患骨髓癌，今（11日）傳出上個月底不敵病魔辭世消息，享年47歲。醫師曾若涵指出，骨髓癌常見症狀包括骨頭症狀、高血鈣、貧血及腎衰竭等，儘管早期症狀輕微難發現，但若發現有上述症狀且長時間未獲改善，應立刻就醫檢查，透過藥物治療還是有機會延長存活期。

彰化基督教醫院血液腫瘤科醫師曾若涵曾拍攝影片分享，骨髓癌又稱「多發性骨髓瘤」，是免疫細胞裡的漿細胞突變成癌細胞導致，屬於惡性腫瘤的一種，好發於60歲老年人，且男性發生率較女性高。

曾若涵指出，骨髓癌早期症狀輕微，因此不易被診斷，若出現4大症狀就務必提高警覺，包括「骨頭症狀」，經常因不明原因病理性骨折、反覆受傷或腰痠背痛、「高血鈣」，有嚴重便秘、心跳加快、脫水、下肢或全身水腫等症狀、「貧血」及「腎衰竭」。

曾若涵提到，目前骨髓癌的治療方式除了化療外，還可以服用標靶藥物、免疫調節藥物、抗體藥物等治療藥物，此外，透過「自體造血幹細胞移植」亦可延緩骨髓癌的復發時間，有25%的機會可以延長存活期超過10年。

曾若涵提醒，若有骨頭痛、骨質疏鬆、莫名的病理性骨折、傷口反覆感染、貧血、倦怠、腰酸背痛等症狀，且上述症狀長時間都沒有辦法獲得改善，就應該盡速就醫找出病因，早期發現、早期治療。