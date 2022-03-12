俄羅斯對烏克蘭開戰，俄羅斯與烏克蘭都是世界玉米的主要生產國，影響大宗穀物期貨價格，為確保國內飼料玉米、青割玉米可穩定供應，提高國產玉米普及率，立委蔡易餘11日開記者會，呼籲行政院提高休耕農地轉作青割玉米的獎勵金，希望從3500元提高到4000元。

蔡易餘11日與義竹鄉長黃阿家、縣議員蔡瑋傑、姜梅紅、縣長室秘書柯登雅、鹿草鄉長參選人嚴珮瑜、台南市議員參選人王宣貿以及東石鄉民代表徐明勳等人共同為玉米農發聲。

蔡易餘表示，受到俄烏戰爭及疫情關係影響，行政院應該要提高糧食安全庫存，拉高台灣本土玉米普及率， 那就要提高休耕農地轉作玉米的獎勵金，吸引更多農民轉作，並維持農民的收益。

蔡易餘在會中也提到，提高飼料玉米、青割玉米的產量，建議農委會與水利署應該要推動河川公地或未登錄地的玉米種植，並且取消基期年限制，讓非基期年內種植硬質玉米的農民也能領取轉作獎勵金。