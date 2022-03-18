英格蘭銀行（央行）一如外界預期，17日宣布升息一碼，將基準利率調升至0.75％，此為英國央行連續第三次升息。

英國央行貨幣政策委員會9位成員中，有8位同意將基準利率由0.5％調升至0.75％。 投下反對票的英國央行副總裁康利夫（Jon Cunliffe）主張利率按兵不動，他並警告，大宗商品價格飆高將衝擊需求。

根據路透社訪查經濟學家意見，原預期貨幣政策委員會一致同意升息一碼，讓基準利率回到新冠肺炎疫情爆發前的水準。

繼美國聯準會（Fed）16日啟動2008年來首次升息後，英國央行亦再次宣布升息，凸顯主要央行把對抗居高不下的通膨視為優先要務，而非著眼於俄烏衝突對經濟成長的潛在衝擊。

英國央行在3次例會連續三度升息，此為央行自1997年中以來最激進的決策，當時創下利率連四升紀錄。

儘管央行表示未來幾個月可能需要繼續升息，但淡化2022年底前利率大幅調升至2％左右的市場預測。

升息將讓家庭面臨更高的預算壓力。英國1月通膨率揚升至5.5％，逼近30年新高紀錄。俄羅斯進犯烏克蘭刺激能源價格衝高，英國央行預期通膨持續上揚。

英國央行表示，第二季通膨率可能躥升至8％左右，較2月預測高出將近一個百分點。央行同時示警，2022年稍晚通膨可能進一步飆高。

在此同時，英國勞動市場維持緊繃，支撐央行升息決策。英國11月至1月失業率降至3.9％，寫下2年新低紀錄。

英國央行表示，俄烏衝突可能造成全球通膨壓力在未來幾個月大幅揚升，加劇供應鏈中斷困境，包括英國在內的淨能源進口國的經濟成長有可能減緩。

英國央行預期第一季國內生產毛額（GDP）季增0.75％。