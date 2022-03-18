台新銀行財富管理以專業、認真的精神及貼心、創新的服務再獲2022年《財訊》財富管理大獎肯定，不僅連續五年榮獲最大獎「最佳財富管理獎」，更蟬連「最佳財富增值獎」及「最佳金融服務創新獎」兩項，台新快速地因應疫情，提供跨通路的全方位理財服務也廣受評審與民眾青睞，勇奪「最佳數位智能系統獎」，一次囊括四項大獎，堪稱本屆的最大贏家。

台新銀行執行副總經理黃培直表示，近兩年財富管理市場在疫情催化下，不僅加速銀行端數位化轉型，也改變民眾的生活日常與思維。過去客戶習慣前往分行親力親為，辦理臨櫃諮詢與帳務交易，如今因疫情使然，民眾趨向轉為線上使用理財服務。統計去年台新銀行財富管理客戶，透過數位下單比例就有雙位數的成長，考驗金融業者數位轉型速度的能耐，也因為台新銀行積極在數位金融及大數據等領域完整布局，才能即時提供跨通路超越時間與空間的完整服務。

黃培直強調，近期觀察永續投資、ESG成為顯學，台新銀行財富管理服務積極融入永續概念，讓理財規劃、產品解決方案，甚至信託服務，都可站在傳承角度，讓客戶財富永續增值。台新銀行一直都以最「認真」的精神，「永續」守護客戶資產，最在乎陪伴台新一路成長的客戶，特別期許能與客戶共同分享獲獎的喜悅與榮耀，財富管理團隊近期也會規劃一系列活動，來感謝客戶長期以來的支持。

台新銀行強調，該行財富管理團隊優秀的表現，榮獲海內外各大專業評比機構肯定，包括榮獲銀行家（The Banker）及PWM頒發「台灣最佳私人銀行獎」、數位銀行家（The Digital Banker）「最佳富裕人士財富管理獎 」、國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌全國首獎」等。未來台新也會以開放式與創新的產品平台，提供貼心專業服務，打造完整、便捷的金融生態圈，同時以永續理念守護客戶財富，致力成為每位客戶的智慧好夥伴。