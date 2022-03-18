股神巴菲特（Warren Buffett）投資旗艦柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）不斷加碼西方石油（Occidental Petroleum），迄16日止所持股權近15％。油價不斷走高，外界揣測他有意買下整家公司。

股神持續加碼和油價每桶再升破100美元大關等利多激勵，西方石油股價17日盤中飆漲8％報逾57美元，今年來累漲近84％。

據柏克夏向美國證交會（SEC）提交文件顯示，其14日到16日間再買進1,810萬股西方石油股票，買進價位在53美元到55美元區間。迄今共持有1億3,640萬股，占西方石油股權14.6％。

柏克夏近期大舉加碼西方石油令外界側目，自2日以來的兩周內共買進逾1億股。另外持有其近8,400萬股認股權證，履約價每股59.62美元。外界揣測巴菲特可能打算買下整家公司。

他過去投資一家公司通常是逐步加碼，很少在公開市場積極買進而引起注意。

因為SEC規定持有一家上市公司股權逾10％的投資人，凡在公開市場有任何買賣行為，都必須在2個工作天內報告。

西方石油2019年以380億美元收購石油公司阿納達科（Anadarko）而背負高額債務。但其每天產油量約120萬桶，後來受惠油價飆漲而得以加快還債速度。執行長赫魯伯（Vicki Holub）要在首季底把公司淨債務降至不到250億美元。

柏克夏A股16日收50萬4,036美元創新高，首次收盤價逾50萬美元。17日盤中上漲0.3％報50萬6,000美元，今年來累漲11％。目前市值逾7,440億美元，為美國市值前十大上市公司裡唯一非科技業者。

CFRA Research分析師賽佛特（Cathy Seifert）認為柏克夏不斷買回自家公司股票，和持續投資能源與公共事業，是帶動其股價上漲的主要原因。