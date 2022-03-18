多曼尼公司製作的影集《初擁》日前發生意外事故，攝影師雄爺、收音師阿翔不幸於苗栗縣南庄鄉鹿場部神仙谷工作期間，發生墜谷意外，2名才華洋溢的工作人員因此不幸罹難。事件爆發後，引發外界討論，不僅主演炎亞綸宣布罷拍，同時要求製作方改善工作環境，今（17日）又有劇組工作人員於

發文，曝光劇組危險工作環境，稱工作人員生命安全未受保障，拍片場地高低落差大、濕滑，人員卻除了溯溪鞋外，沒有其它安全措施。

一名自稱是《初擁》劇組工作人員的網友於PTT發文，還原拍片現場指出溪谷高低落差非常大，且由於場地濕滑，鞋子踩上去抓地力非常差，「當天在現場看到有腳打滑，或真的滑倒的應該不下10人，還有看到一位CG組成員還一度整個人滑落到上下落差將近有1.5至2公尺的地方」。

《初擁》工作人員揭露危險工作環境。（圖／翻攝自PTT）

該網友接著PO出拍片當天的場景，並透露工作人員需要扛著10公斤的器材，爬上爬下進行拍攝，現場除了釘好的安全扣和安全繩可以抓之外，沒有其餘的安全防護，工作人員除了腳踩一雙溯溪鞋，以及公司請的4名救難隊員戒備外，沒有其它安全設備。

工作人員於高低落差大的危險環境拍片。（圖／翻攝自PTT）

文章也指出，離世的2名工作人員，是在高度落差約20公尺的一處懸崖滑落，高度約6至7層樓高。「最後我想說，在歐美國家，拍攝現場都會配置一名安全總監，只要任何動作安全總監說NO，你就必須要找替代方案」，該網友表示，如歐美、香港等劇組，拍片時會有安全總監，或保險公司人員在旁評估，與之相比台灣劇組的安全措施明顯不足，「我不敢說所有的製作方都是這樣，但恐怕大多數都是」，貼文最後表示希望這次悲劇能夠讓勞資雙方都可以出來檢討，讓未來業內人士有越來越安全的工作環境。

工作人員於高低落差大的危險環境拍片。（圖／翻攝自PTT）

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