台灣筋膜槍領導品牌Concern的康生健康科技，24日發表15款以上的「2022筋膜槍新機型」，並在旗下台中市七期的旗艦店，成立「筋膜槍體驗館」，方便客戶來店鑑賞。康生董事長白如娟表示，為擴大公司營運規模，公司規劃砸下3億元，在台中市找地，興建廠辦大樓（含總部），建坪一千坪，且明年產品銷售市場，還計畫進軍越南市場。

康生合作通路包含家樂福、楓康超市、台隆手創館、生活工場、Hola、7-Eleven、萊爾富、康是美、燦坤、全聯福利中心、阿瘦皮鞋、全虹、中華電信、神腦、杏一、LA NEW，及美廉社。

另與康生合作的業者，包括契爾氏、資生堂、遠傳電信資費方案、中華電信、Nissan及杏一藥局等多家企業。康生Concern品牌，成為時下正夯的筋膜槍領導品牌，不論是機型款式或合作通路，都居同業之冠。

台灣國內疫情日漸趨緩，宅在家防疫的民眾，也悶了很久，大家期待中的國內旅遊，已蓄勢待發，不管是企業或家庭，都希望能找到新的休閒旅遊景點，可以帶家人出來走走，也能與久違的親友們，好好聚會。

擅長於市場差異化創新經營模式的康生董事長白如娟，嗅到此一需求，將座落於台中市七期的康生健康體驗館-朝富旗艦館，賦予新的服務功能－「筋膜槍體驗館」，讓遊客們除傳統的吃喝玩樂旅遊行程外，也可增加一項「健康按摩體驗」的新行程選擇。

來到Concern筋膜槍體驗館，大家將可一次體驗到十多款筋膜槍的功能與舒適感，也將能學到正確使用筋膜槍的用法，現場還有超大型的筋膜槍模型，提供大家拍照打卡，為國內旅遊行程提供享受健康的新選擇。因全程免門票，歡迎各旅遊業者來預約參訪！

以「Concern Your Life。愛，隨時都在」為理念的康生董事長白如娟，看見老年化趨勢及民眾對健康與美麗的需求，鎖定親民且時尚的小型按摩器材，成功打造出小型按摩器王國！

康生銷售通路橫跨直營門市、量販、百貨、超市、超商、電商、宅配等等日常生活全通路，如家樂福、楓康超市、台隆手創館、生活工場、7-ELEVEN、萊爾富、康是美、燦坤、全聯福利中心、阿瘦皮鞋及全虹等，不少知名企業及品牌採購，作為企業或品牌的贈品。Concern同時也是時下正夯的筋膜槍領導品牌，不論是機型款式或合作通路，都居同業之冠。

每個人都很關心家人的健康與舒適，Concern大手筆在台灣推出十五款以上一機在手、自在紓壓的各式各樣筋膜槍，成為款式最多、通路最多的筋膜槍領導品牌。

筋膜槍新機型，除基本的震動按摩功能的筋膜槍外，還有迷你筋膜槍、感壓變速筋膜槍、66段變速的筋膜槍、具熱敷功能的筋膜槍、具冰鎮功能的筋膜槍、口袋筋膜槍、折疊式筋膜槍、全鋁合金殼筋膜槍、電波筋膜槍、具炫彩燈光閃耀的筋膜槍等獨家機型，款款都擁有時尚的造型與配色，讓眾多消費者愛不釋手，自用、送禮兩相宜，也將成為各通路今年母親節檔強打的孝親送禮首選好物。

白如娟說，康生致力於推動社會關懷服務，包含舉辦免費養生講座（舒福健康大列車）、贊助公益團體（伊甸基金會、弘道老人福利基金會不老騎士為愛千里等）、支持運動賽事（台南台鋼獵鷹職業籃球隊、烤雞馬拉松等），及參與生活祈福（大甲媽聯名）。

康生在筋膜槍體驗館發表的同時，康生也舉辦捐贈儀式，支持伊甸基金會，希望能拋磚引玉，呼籲大家一起來支持公益團體、照顧弱勢族群；康生亦響應台中市政府推動振興經濟的台中購物節等活動，藉以善盡企業社會責任（CSR），歡迎各界有需求的單位，可前來公司提案。