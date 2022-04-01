李男肇事後返回現場，車頭明顯毀損。（警方提供／邱立雅竹縣傳真）

一名35歲李姓男子3月23日晚間駕車行經竹北市莊敬北路與勝利七街路口時，未能減速，直接撞上待轉區停等紅燈的4名機車騎士與乘客，造成其中一名彭姓女騎士當場失去生命跡象，經送醫急救後目前仍未脫離險境。彭女家屬昨日出面指控，肇事者自稱當時癲癇發作，不知事發情況，此番說詞讓家屬難以接受且無法原諒。李男則稱自己確有癲癇，坦承錯誤也為傷者祈福。

警方調查發現，該起車禍事故發生在3月23日晚間9時許，李男駕駛自小客車行經莊敬北路與勝利七街時，除未能減速闖紅燈之外，還陸續追撞3部在路口停等紅燈的機車騎士，並沿路拖行其中1部外送員騎乘的重機車，進而撞擊對向停等自小客車。

李男肇事當下並未及時停車進行相關處置，事故造成3名民眾分別有骨折及擦挫傷等傷勢，另一名傷勢最重的彭女當下即失去生命跡象，經路人協助CPR後送往醫院急救，目前未脫離險境。警方表示，李男及其他駕駛人經酒測後均無酒駕情事，詳細肇事原因尚在調查釐清中，對於李男肇事逃逸及闖紅燈等違規，依違反道路交通管理處罰條例告發。另全案將依涉嫌公共危險罪及過失致重傷罪偵辦。

遭撞飛的彭女就醫後發現有雙側肺挫傷、左側氣血胸、骨盆骨折、右腎撕裂傷以及腦幹損傷等症狀，家屬表示，目前仍依靠葉克膜維生，也有部分併發症，何時清醒是未知數。對於李男事後向彭女家屬表示有癲癇，家屬表示難以接受也無法原諒。

彭女家屬指出，事發後對方有提供一筆錢做為醫藥用途，也表示願意負責，但他們無法原諒犯法行為，此次訴諸媒體，首先希望尋求當下的真相，其次是希望彭女的苦不要白受，盼有關部門能正視癲癇患者開車、用路人安全問題，也要重視癲癇患者開車時家人應盡的責任。

李男則表示自己兩年前癲癇發作後就很少開車，將會提出就醫證明佐證。對於此次意外，他坦承過錯，事發後以簡訊方式向家屬致歉，也每天為彭女祈禱、集氣。

至於癲癇患者是否可持有駕照？新竹區監理所駕駛人管理科科長邱垂章表示，癲癇患者可以有條件的考領駕駛執照以解決日常生活自用交通工具需求，但應先完成體格體能檢查，並檢具最近2個月內由醫療院所開立最近2年內未癲癇發作診斷證明書，自發照之日起每2年換發1次，每次皆須提供診斷證明。