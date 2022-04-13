基隆市警察局3月底爆發群聚感染，數百名刑事人員被匡列居家隔離，警政署調度3單位支援。刑大副大隊長沈瑞坤表示，疫情期間累計發生227件刑案、成功破獲221件，各項刑案發生數據較去年減少9.56％，防疫期間仍全力維護全市治安。

基隆3月下旬銀河小吃店爆發群聚，疫情一度燒進市警局，數十名刑事人員確診，更有百名刑警被匡列居家隔離，內政部警政署立即調度基隆港務警察總隊、保安警察第三總隊及刑事警察局協助執行防疫及疫調工作等。

基隆市警察局刑事警察大隊分析，3月24日至4月11日抗疫期間，全市發生227件刑案、破獲221件，各項刑案發生數據較去年減少9.56％，破獲案件以警方主動打擊毒品、公共危險最多，顯示疫情期間治安平穩。

沈瑞坤指出，期間第三分局轄內發生男子搶奪機車重大刑案，當時警力雖吃緊，仍於當日偵破；另與基隆地方檢察署執行徐姓重刑槍砲犯啟動防逃機制，避免防疫製造「防逃破口」。

沈瑞坤說，警察局更協助衛生局執行疫調，總計400多人次，宣導轄內小吃店從業人員及流動陪侍人員進行篩檢，共600多人次，全面防止疫情擴散。

警察局表示，治安、交通及為民服務工作不會因疫情停擺，防疫期間將持續打擊黑道幫派，不容不法分子趁疫作亂，擾亂社會秩序，另持續針對轄內金融機構、超商ATM等詐騙車手提款熱點，加強編排勤務巡守，以行動展現警方維護治安的決心。