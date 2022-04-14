高雄市警局三民二分局鼎金派出所傳出有員警確診，該名員警快篩驗出陽性反應，到醫院接受PCR確認確診，全所員警立即全部做快篩，又發現另1名警員也快篩出現陽性反應，接受PCR後也確診。市警局及相關分局已立即妥適調度警力無縫接軌支援相關勤、業務，另已設置機動派出所受理報案及處理事故，確保治安無空窗期。

據了解，該名員警昨日下午因自覺身體有不適，進行快篩時出現陽性反應，進行PCR後確診，由於這名警員染疫，鼎金所大消毒且所有員警全做快篩，竟發現另1名警員快篩出陽性反應，已到醫院PCR後也確診，其餘約40多名同仁快篩為陰性，

高市鼎金所2員警確診，警局即刻調度警力確保治安無空窗期 。(高雄市警察局提供)

高雄市警察局表示，三民二分局鼎金派出所有員警染疫情形，市警局及相關分局已立即妥適調度警力無縫接軌支援相關勤、業務，另已設置機動派出所受理報案及處理事故，並由保安大隊、三民二分局調派警備隊加強鼎金所轄區各項巡邏、守望工作，另調派覺民、陽明、民族所等警力24小時支援鼎金所，勤務不間斷服務市民。

市警局強調，雖然疫情有升高的情形，員警染疫風險增加，本局已妥適規劃相關應變措施，適時調派預備警力維持各項勤、業務的運作，警方維護治安、維持交通順暢，為民服務之各項勤、業務作為，均不受影響，更不會讓治安出現空窗期。