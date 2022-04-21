臺灣指數公司今（20）日公布「臺灣指數公司特選世代行動通訊報酬指數」2022年成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自4月20日後生效。成分股納入2檔：3062建漢、4906正文；成分股刪除2：4977眾達-KY、6285啟碁。