臺灣指數公司今（20）日公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計報酬指數」2022年第2次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自4月20日盤後生效。成分股納入4檔：3006晶豪科、3592瑞鼎、6494九齊、6679鈺太等，成分股刪除4檔：2388威盛、3227原相、3529力旺、4968立積等。