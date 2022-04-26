李克強：重視國內外形勢超預期變化對經濟的影響 00:462022/04/26 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院總理李克強25日表示，大陸當前要高度重視國內外形勢出現超預期變化對大陸經濟造成的影響。李克強指出，已確定的政策舉措措施上半年要大頭落地，以穩就業、穩物價、穩供應，且要切實穩住經濟基本盤。 央視新聞引述李克強在國務院第五次廉政工作會議上表示，近年來政府創新實施直達市場主體的宏觀政策，深化「放管服」改革，倡廉戒奢，從源頭上反腐正風肅紀 ，為經濟社會發展提供有力保障。 李克強並指出，要大力糾治形式主義、官僚主義，堅持實事求是，察實情、辦實事、解難題，並對腐敗行為必須零容忍、嚴查重處。 #李克強 #國內外 #形勢 #超預期變化 #倡廉 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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