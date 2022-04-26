大陸國務院總理李克強25日表示，大陸當前要高度重視國內外形勢出現超預期變化對大陸經濟造成的影響。李克強指出，已確定的政策舉措措施上半年要大頭落地，以穩就業、穩物價、穩供應，且要切實穩住經濟基本盤。

央視新聞引述李克強在國務院第五次廉政工作會議上表示，近年來政府創新實施直達市場主體的宏觀政策，深化「放管服」改革，倡廉戒奢，從源頭上反腐正風肅紀 ，為經濟社會發展提供有力保障。

李克強並指出，要大力糾治形式主義、官僚主義，堅持實事求是，察實情、辦實事、解難題，並對腐敗行為必須零容忍、嚴查重處。