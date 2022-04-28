新冠病毒疫情在兩岸接續發燒，衝擊所及擴大到供應鏈物流、內需動能，民眾消費意願，對於2022年台灣經濟預測會影響多大？根據外商銀行總經研究專家近日的說法「還算樂觀」，渣打、ING荷銀、法國外貿銀、星展銀的估測，台灣GDP年增將再度冠居亞洲四小龍。

渣打國際商業銀行東北亞區首席經濟分析師符銘財27日表示，近日的COVID爆發，儘管確診案例數目上升迅速，惟大多是輕微或無症狀，政府迅速採取措施，以防止對實際活動產生潛在的負面影響，尤其是考慮到已經有大量台灣民眾完全接種疫苗，並且超過50％民眾接受了加強注射。今年旳國內消費仍然可望復甦，一來去年的低基數，二來家庭部門主導國內消費，要相信台灣民間儲蓄率是很高的。

目前台灣官方版本對2022年台灣經濟成長預測值為4.4％，符銘財表示，即是主要考慮國內消費今年會有顯著成長，渣打銀行2022年第二季更新台灣經濟成長率預測為3.6％，較2021年12月估測增加0.3個百分點，增加來源是全球半導體需求持續強勁，成為台灣2022年實質GDP增長的關鍵支柱。

ING荷蘭銀行目前對2022年台灣GDP年增估測為4.4％；法國外貿銀27日最新調整為4.2％，從4.6％下調；星展銀行預測值在4月初己從2.8％上調至3.8％。外銀對台灣GDP年增的估值，一致性地超越新加坡、韓國、香港，台灣冠居四小龍之首。

符銘財說，雖然如此，台灣仍應對經濟動能保持警惕，半導體以外的消費電子產品需求疲軟，中國封控措施導致經濟影響擴大，以及通膨上升、地緣政治風險導致的金融波動，等等都是台灣經濟潛在的挑戰，並對2022年增長前景構成下行風險。

ING荷蘭銀行經濟研究團隊亦提及，台灣的工業生產還有「停電」的威脅，3月份工業生產增長遠低於預期，主要就是當月發生大規模的電力故障，影響了台灣三分之一的電力供應。4月間Covid 病例激增，恐會讓生產疲軟持續下去，若持續擴散將損害到半導體的如常供應，像3月份僅年增2.37％，相較於2月份年增20％，相差實在太大，帶給半導體供應鏈更大的壓力。