過去三個交易日，受美股出現劇烈震盪，台股也累積下跌近800點，今（28日）以16350.72點開出，上漲超過47點，隨後持續有買盤進軮，漲近百點，台積電漲4元觸及530元，昨（27日）開法說會的聯發科漲逾2%，航運三雄長榮、萬海及陽明也出現1至2%的漲幅。
昨（27日）台股盤中一度重挫超過400點，終場收跌341.44點，以16303.35點坐收，成交值為2975.62億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超244.96億。其中自營商賣超45.91億，投信買超12.38億，外資及陸資賣超211.43億。
周三美股四大指數漲跌互見，道瓊反彈上漲61.75點（或0.19%）至33301.93點，那斯達克指數漲1.81點（或0.01%）至12488.93點，標普500指數漲8.76點（或0.21%）至4183.96點，費城半導體跌14.20點（或0.49%）至2894.91點。
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