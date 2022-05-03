測試介面廠中華精測（6510）第二季逐步進入旺季，3日公告4月合併營收3.58億元，主要受惠於混針微機電（MEMS）探針卡開始進入量產階段。

中華精測表示，今年領先同業推出符合半導體產業異質整合趨勢的混針MEMS探針卡，繼美系客戶驗證後，第二季再獲亞系客戶青睞，正式進入量產階段。中華精測公告4月合併營收月增10.5％達3.58億元，較去年同期成長1.2％，為歷年同期新高，累計前四個月合併營收11.87億元，與去年同期相較成長1.9％。

中華精測表示，受惠於亞系客戶智慧型手機相關晶片，包括有應用處理器、射頻晶片（RF）探針卡需求回籠，以及美系客戶在高效能運算（HPC）晶片需求回溫，固態硬碟（SSD）快閃記憶體控制晶片需求持穩暢旺，4月營收恢復成長動能。由於部分客戶受到大陸疫情封城影響，相關業績貢獻將遞延至5月及6月，但整體來看，第二季營運表現可望優於第一季。