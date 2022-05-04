工業電腦廠融程電（3416）公告首季合併財報，第一季營收為5.88億元，較去年第一季成長0.5％，創單季同期新高。第一季毛利率為31.9％，毛利率仍優於上季。稅前淨利1.08億元，季增14.1％，年增5.8％，稅後淨利達0.86億元，季增15.7％，年增5.5％，創單季同期新高，EPS 1.19元。

融程電指出，由於客戶拉貨動能不墜，訂單能見度明確，成長動能持續強勁，儘管首季工作天數減少，但仍維持成長力道，營收與獲利改寫同期新高紀錄。

此外，雖持續受到供應鏈吃緊因素干擾，隨著營收顯著成長，預期有助於規模經濟增加及生產效率提升，將可抵消整體產業面臨供應鏈吃緊的影響，今年首季毛利率仍優於去年第四季好。

融程電在多項指標性大單入袋後營收持續放大，目前針對上半年交貨訂單積極備料趕貨，致力維持公司原訂成長目標。因為規模經濟增加，採買原料成本下降，提前規劃備料，因此公司今年目標毛利率將維持2021年全年水準。

展望後市，融程電的強固型平板業務將持續聚焦四大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦，與醫療保健。除強固平板的貢獻之外，強固筆電也加入營收挹注。

另融程電積極投入公共安全應用雲端整合解決方案，針對客戶數位轉型應用服務，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來五年營收每年皆維持穩定成長，營運將再締新猷。