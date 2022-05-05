京城銀(2809)雖受資本市場波動拖累，但在核心業務維持良好成長、配合回收綠能呆帳挹注，2022年4月營運轉盈，稅後淨利1.74億元、每股盈餘（EPS）0.16元。不過，累計前4月稅後淨利2.11億元、仍年減達92.99％，每股盈餘0.19元。

京城銀公告2022年4月自結合併淨收益1.2億元，較3月虧損3.47億元顯著轉盈、但年減達86.74％。稅前淨利2.66億元、稅後淨利1.74億元，雖分別年減61.42％、70.56％，但較3月虧損4.23億元、4.88億元顯著轉盈，稅前每股盈餘0.24元、稅後每股盈餘0.16元。

京城銀表示，受惠放款動能良好、放款年增達13％，使4月利息淨收益5.18億元，月增2.33％、年增11.79％，手續費淨收益1.9億元，雖月減達21.74％、但年增達71.4％。整體淨收益下滑，主因其他淨虧損5.89億元，虧損雖月減46.35％、但較去年同期顯著轉虧。

京城銀指出，4月出現其他淨虧損，主因資本市場受烏俄戰爭延宕及聯準會鷹派言論影響，致使持有的金融資產帳面評價持續出現減損，不過，在回收綠能呆帳3.46億元的正面挹注下，部份抵銷資本市場波動對獲利造成的衝擊程度。

累計京城銀前4月自結合併淨收益7.2億元、年減達80.22％，為近33年同期低點，稅前淨利4.62億元、年減達86.57％，為近12年同期低點，稅後淨利2.11億元、年減達92.99％，稅前每股盈餘0.41元、稅後每股盈餘0.19元。

京城銀前4月利息淨收益19.81億元、年增7.44％，手續費淨收益7.43億元、年增達18.87％，核心業務維持良好成長動能。惟受資本市場波動拖累，其他淨虧損達20.04億元，較去年同期收益11.73億元大幅轉虧，成為拖累合併淨收益及整體獲利狀況的最大元兇。

京城銀截至4月底逾放比0.02％、逾放覆蓋率7193.58％、全體放款覆蓋率1.5％，資產品質維持優異水準。同時，在公司治理方面，京城銀在證交所主辦的第八屆「公司治理評鑑」中5度蟬聯上市公司前5％排名，並在金融保險業類43家上市櫃公司中排名前10％。

京城銀將於9日召開股東常會，為持續彰顯對股東權益維護的重視、並考量國內疫情發展，京城銀迅速完成視訊股東會議建置，為金融保險業中首家採實體並輔以視訊平台召開股東會的上市櫃公司。

京城銀鼓勵投資人多利用視訊方式參與股東會，並提醒想透過視訊會議參與股東會的投資人，在股東會召開前3日前至集保結算所的「股東e票通」完成註冊與登記，即可在無須冒群聚風險下，更有效率參與公司經營。