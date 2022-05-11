周二美股道瓊指數連續第4個交易日下跌，但標普500指數小漲、那斯達克指數勁揚1%、費城半導體指數反彈收高2.5%。美國公債殖利率大跌，激勵大型成長股跌深反彈。IBM跌近4%，以及家得寶（Home Depot）、3M、摩根大通均跌約2%，拖累道瓊指數收黑。10年期指標公債殖利率跌破3%，失守逾3年高點，銀行股表現疲弱。

美股主要指數盤中在漲跌之間劇烈震盪，在周三發布消費者物價指數和周四發布生產者物價指數前，投資人陷入緊張，將緊盯美國通膨是否見頂的跡象。

★主要指數

道瓊指數跌84.96點或0.26%，收在32,160.74點。

標普500指數漲9.81點或0.25%，為4,001.05點，盤中一度上漲1.94%。

那斯達克指數漲114.42點或0.98%，為11,737.67點，盤中曾大漲2.77%。今年以來，那指已下跌約25%。

費城半導體指數漲71.0點或2.51%，收在2,900.1點。

★消息

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，她支持升息50個基點，且如果通膨到下半年仍無緩解，她將支持加大升息幅度。她並表示，美國的通膨率已經升至央行目標的3倍多，在聯準會採取行動抑制通膨時，美國經濟也將經歷亂流。此外，最近股市的波動，並不會讓央行決策官員躊躇不前。梅斯特今年在貨幣政策委員會具有表決權。

美國總統拜登周二就通膨情勢發表談話時表示，他正在考慮撤銷川普時代對中國實施的關稅措施，以降低美國物價。

美國10年期公債殖利率一度下跌9.39個基點，報2.9399%。

加密貨幣「一哥」比特幣上漲5.42%，報3.26萬美元，扭轉連續5日的跌勢，盤中一度跌破3萬美元大關，最低觸及2.97萬美元。

周二紐約期油下跌3.23%，跌破每桶100美元大關，收在99.76美元。布蘭特期油收跌3.28%，為每桶102.46美元。

周二美國無鉛汽油價格漲至每加侖4.37美元，年漲47%、再創歷史新高。柴油價格升至5.55美元，亦創新高。

美國周三將發布4月消費者物價指數（CPI），經濟學家預期4月數據將略低於3月的年漲8.5%，可能顯示通膨已經到頂。

美國各交易所成交量總計為154.5億股，大於過去20日均量125.5 億股。