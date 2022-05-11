消息面：

1.紐約聯準銀行公布，第一季美國家庭債務及信貸額增加1.7%，為15.84兆美元，創下歷史新高，而抵押貸款年增10%，是推升首季美國家庭債務的主要原因。

2.美國財政部長葉倫表示，取消女性墮胎權，將增加女性的貧窮率，並損害兒童未來的收入，進而對美國經濟造成衝擊。此前美國最高法院可能推翻憲法保障墮胎權之判例的草案外洩，引發全美各地的抗議示威活動。

3.美國總統拜登周二就美國高漲的通膨發表談話時表示，他正在考慮撤銷川普時代對中國實施的關稅措施，以降低美國的物價水準。拜登強調，控制通膨已經成為其政府在國內的首要之務。美國3月消費者物價指數（CPI）較去年同期大漲8.5%，創下1981年12月以來最大年漲幅。

4.根據美國石油協會（API）調查，上周美國原油庫存增加160萬桶，市場預期為減少45.7萬桶。上周汽油庫存增加82.3萬桶，餾分油庫存增加66.2萬桶。美國能源情報署周三將公布官方庫存數據。

5.克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周二表示，她支持聯準會主席鮑爾此前提到將在6月和7月會議各升息50個基點的安排，且如果通膨到下半年仍無緩解，她將支持加大升息幅度，對旞升息75個基點抱持開放的態度。她並表示，美國的通膨率已經升至央行目標的3倍多，在聯準會採取行動抑制通膨時，美國經濟也將經歷亂流，而最近股市的波動，並不會讓央行決策官員躊躇不前。梅斯特今年在貨幣政策委員會具有表決權。

6.紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，他預期聯準會貨幣決策委員會今年將「迅速」把聯邦資金利率拉回到較為正常的水準，暗示美國央行可能加快升息步伐，以便在明年將通膨壓回到約2.5%。

7.里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金(Thomas Barkin) 表態支持積極的升息，並表示對抗通膨未必導致經濟衰退，他強調聯準會將把利率提高到中性水準，既不會刺激、也不會抑制需求，然後再決定是否進一步收緊。他預估利率在升至2%～3%時達到中性水準。

8.世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，考量現在病毒的本質，以及我們對未來的預期，中國對抗新冠病毒的清零政策將無法持續下去。他並表示世衛已經告知北京局，並呼籲當局改變防疫政策。

9.市場觀望即將發布的美國4月消費者物價指數（CPI），周二美元在20年高點徘徊，尾盤美元指數漲0.2%，報103.9。受美股反彈帶動，加密貨幣「一哥」比特幣上漲5.42%，報3.26萬美元，扭轉連續5日的跌勢，盤中一度跌破3萬美元大關，最低觸及2.97萬美元。

10.美元維持強勢，周二紐約6月期金收跌17.60美元或0.9%，報每盎司1841美元，盤中一度跌至每盎司1838.7美元。其他貴金屬方面，期銀跌0.40美元，報每盎司21.42美元。白金漲8.70美元，報每盎司947.20美元。鈀金跌17.80美元，報2043.70美元。

11.傳匈牙利對歐盟禁運俄羅斯石油的計畫仍抱持反對態度，使這項措施能否上路面臨不確定性，周二紐約期油下跌3.23%，跌破每桶100美元大關，收在99.76美元，盤中最低跌至98.86美元，創下4月26日來新低。布蘭特期油收跌3.28%，為每桶102.46美元。此外，強勢美元、中國強硬的防疫封控，以及聯準會激進升息可能導致美國經濟陷入衰退，亦給油價帶來壓力。

12.根據美國汽車協會（AAA）調查，周二美國無鉛汽油價格漲至每加侖4.374美元，年漲47%、再創歷史新高。柴油價格升至5.55美元，亦創新高。

13.投資人靜待美國通膨數據出爐，周二紐約尾盤美國10年期公債殖利率下跌9個基點，跌破3%大關，報2.99%，盤中一度下挫9.39個基點，報2.9399%。過去兩個交易日來，美國10年期債息總計下跌13.4個基點。30年期債息跌7.9個基點，報3.127%，過去兩個交易日來共跌9.3個基點。對央行利率決議較為敏感的2年期債息上漲不到1個基點，報2.623%。