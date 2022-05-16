金寶（2312）選戰正式開打，雙方董事、獨立董事候選名單在13日全數出爐，金寶主打兼具專業性、國際性及多元性，金寶前總經理沈軾榮則側重法律監督專業，可謂是各擅其場。

金寶電子13日召開董事會，隨後公告審議通過之董事（獨立董事）候選人名單，名單包括金寶董事長許勝雄、信東生技董事長柯長崎、鵬寶科技代表人暨金寶總經理陳威昌、何美玥、成志投資經理人許介成、瑞寶生醫執行副總陳信佐、菁英財務顧問總經理朱平、康舒董事邱平和為董事候選人、謝發達、黃志鵬、台大會計系專任教授吳琮璠為獨立董事候選人。

對照前總經理派沈軾榮陣營於3月下旬搶先公布的名單含沈軾榮、東吳大學資管教授洪永城、華碩技術顧問黃百毅、群己聯合律師事務所主持律師鄭曉東、璟向法律事務所主持律師張太祥、Nobo 資本管理執行董事湯立宇、中正大學企管系助理教授陳志昕為董事候選人，薛銘鴻、吳明儀為獨立董事候選人，兩方名單均含跨產業、學界、會計的人選。

惟許勝雄董事長派推出的董事、獨立董事人選，從公告的候選人資料來看，竟沒有法律背景出身的候選人，相較前總經理沈軾榮派推出的人選含群己聯合律師事務所主持律師鄭曉東、璟向法律事務所主持律師張太祥為董事候選人，薛銘鴻律師為獨立董事候選人，前總經理沈軾榮派認為，自家推出的名單更注重法律專業人才在董事會的角色，整體候選人的專業分布也更為多元、平均。

此外，前總經理沈軾榮派也針對原為金寶電子獨立董事的何美玥在新出爐的候選人名單中轉任一般董事候選人，會否對目前獨立董事職權行使的獨立性有所影響？提出關注。

再者，金寶電子董事會中曾就前總經理沈軾榮派提名的董事暨獨立董事候選人名單進行討論，惟出席董事15席中竟然有6席未贊成，甚至獨立董事黃志鵬還以目前金寶電子正對沈軾榮提告為由，反對沈軾榮列入董事候選人，前總經理沈軾榮派也認為有違法之嫌，並引述明訂在公司法第192條之1的股東提名董事及獨立董事候選人的審查條件及金管會頒佈的獨董設置辦法，提問為何前總經理沈軾榮派提名的董事暨獨立董事候選人名單並未見有何違反法令不得列入的情事，但金寶電子董事會竟有6位董事在此議案未投贊成，甚至獨立董事黃志鵬還以法令所無的理由提出反對。

同時也反問近日遭金寶電子股東提告的董事候選人陳威昌與牽涉法律爭議的許勝雄為何許勝雄董事長派沒有採同樣的標準反對列入？認為此舉似有雙重標準之嫌。