沙國石油公司Aramco上季獲利創新高 10:242022/05/16 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沙烏地阿拉伯國營石油公司Saudi Aramco公布上季（3月底止）獲利395億美元，年增幅超過80％並創下歷史新高，突顯烏俄戰爭造成油價飆漲讓全球石油巨擘成為最大受惠者。近來國際油價一度飆至每桶139美元，也讓Aramco股價水漲船高，公司市值在上周站上2.4兆美元，打敗蘋果成為全球市值最高公司。 證交所邀11公司 線上引資 台灣核心戰略加裝GPS 事半功倍 #全球 #Aramco #上季 #公司 #沙國石油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 商研良語－連鎖加盟企業更應重視ESG 04:102022/05/16 專題周報 近半產險公司 防疫險重複投保將婉拒 17:082022/05/15 財經 供應吃緊 環球晶、合晶權證火 04:102022/05/16 證券．權證 國際頻寬需求增 中華電擴海纜投資 04:102022/05/16 產業．科技 美國東協將致力成為全面戰略夥伴 04:102022/05/15 焦點新聞 東南亞投資進補 金寶首季轉盈 04:102022/05/16 證券．權證 新唐、中磊 營運動能強勁 04:102022/05/16 證券．權證 全球搶糧 散裝船運價飛漲 04:102022/05/16 財經要聞 全球海運巨頭警告：下半年運價恐有1大風險 05:202022/05/16 財經 人物側寫－助公會轉型 危機變轉機 04:102022/05/16 財經要聞 非投資級債 重返長多趨勢可期 04:102022/05/16 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。