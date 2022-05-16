沙烏地阿拉伯國營石油公司Saudi Aramco公布上季（3月底止）獲利395億美元，年增幅超過80％並創下歷史新高，突顯烏俄戰爭造成油價飆漲讓全球石油巨擘成為最大受惠者。近來國際油價一度飆至每桶139美元，也讓Aramco股價水漲船高，公司市值在上周站上2.4兆美元，打敗蘋果成為全球市值最高公司。