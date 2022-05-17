美中經濟放緩疑慮加深，隔夜美股又由龍頭科技股領跌，四大指數僅道指小漲26.76點，其餘皆收黑；惟今早日韓股市攜手挺升、美股期指亦翻紅走多，台股昨萬六關卡雖未能站穩，但成功收復5日線，今早在上市櫃公司繳出最強Q1成績單、大賺1.16兆元加持下，大盤開高約15點、為15915.93點，隨後在電子權值大軍續漲、航運族群回升下，指數再度向萬六關挺進，站上10日均線，那指期大漲帶動下，台股也順勢跟漲，盤中一度大漲151點。

分析師指出，台股開高逐步震盪走高，金融股雖承壓，但預期有可能漸漸回穩，盤中不少電子股如台積電(2330)、矽力-KY(6415)都越過昨日的高點，資金由金融轉進電子的跡象，大盤跌到這個位置區有機會見到反彈，權值電子股有機會擔任反彈主將，萬六反攻有望。

盤面上，台積電開高後站穩10日線，越過昨日高，漲幅約1.5%；聯發科(2454)開高漲逾2%，帶動IC設計多頭人氣，鈺創(5451)、旺玖(6233)、創惟(6104)聯袂揚升，漲幅在3~4%不等；太陽能族群發動攻勢，聯合再生(3576)漲逾3%、元晶(6443)漲至4.8%；立凱-KY(5227)儲能電池大有嶄獲，鎖在漲停板66元；良維(6290)獲外資連買，晨盤一度衝至漲停57.6元，創2個月高價。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，近期台股走勢仍偏向弱勢，觀察這波指數回檔過程中，量能並未明顯放大，顯示市場恐慌程度仍未明顯大增，但觀察反彈過程中，量能也未擴增，例如今日成交量能不到2400億元，顯示近期盤勢仍缺乏追價的買盤，本周適逢520行情，可觀察電子類股是否扛起多方大旗。

葉獻文進一步指出，台灣本周未有重要數據公布，而上周加權指數隨美股同步下跌，萬六直接失守，其中金融類股受到的賣壓幅度最重，跌幅超過-7%。從籌碼面來看，此波台股從一月份高點18619拉回至近期約-15%，而融資減幅-14.1%小於大盤，顯示籌碼尚未去化完畢，台股仍需時間震盪，不過從評價面角度，台股的低本益比與高現金殖利率，投資價值漸浮現，惟須考量國際變數未降溫，且融資餘額減幅小於大盤，台股可能仍將持續震盪走勢。