炎炎夏日即將到來，不少民眾開始清潔冷氣濾網，確保冷氣狀態良好。一名女網友分享，搬到新家後便決定先清洗冷氣濾網，不料取下後才發現，濾網上竟被厚厚一層灰塵覆蓋住，讓她大吃一驚，不少網友也驚呼，「我家五年沒洗也沒這樣」、「光看到這照片我鼻子就癢了」。

原PO昨（16日）在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，剛搬新家準備進行大掃除，想說夏天快到了，便打算先從清洗冷氣濾網開始，不料取下後才發現，濾網竟被厚厚一層灰塵覆蓋。

從原PO貼出的照片可見，2塊面積相當大的冷氣濾網直立在冷氣外殼上，且濾網上每個區塊都被厚厚的灰塵覆蓋住，甚至因灰塵累積太多，而產生紋路，讓她也忍不住笑稱，「根本是古蹟考古了吧」。

照片曝光後，不少網友驚呼，「不說我以為是樹皮」、「沒講我還以為是塗抹泥巴」、「應該是買來從來沒洗過」、「我家五年沒洗也沒這樣」、「這是拿冷氣當空氣濾清器的概念」、「好恐怖，滿滿的塵蟎」、「光看到這照片我鼻子就癢了」。

事後原PO也貼出清洗乾淨的濾網照片，不僅一點髒汙都沒有被留下，濾網上的每個區塊也乾淨到能看見後面牆壁。另外有網友推測，可能前屋主不知道冷氣濾網應定時清洗，「我以前也不知道，現在知道了，只要覺得不夠冷，就會想清洗它」。