美國最新經濟數據顯示，4月零售額月增0.9％，已經連續4個月上揚，反映即便美國通膨揚升至40年高點，民眾依然有能力消費。

另外，美國聯準會（Fed）公布，4月工業生產月增1.1％，優於3月的月增0.9％，並大幅超越市場預估的月增0.5％。4月產能利用率由3月的78.6％上升至79％。

根據美國商務部17日公布，4月零售銷售月增0.9％，符合市場預期。3月數據由初值的月增0.7％大幅上修至月增1.4％。

報告顯示，4月零售銷售攀升係由汽車、電子產品、服飾、家具和餐飲推動。消費者4月減少食品雜貨和運動用品開支。零售銷售數據主要涵蓋商品類別，而且未經通膨調整，餐廳與酒吧是唯一的服務類別。

不含汽車項目，4月零售額月增0.6％，相較於3月的月增2.1％。排除汽車和汽油項目，4月零售額月增1％，相較於3月的月增1.2％。

依據美國銀行（BoA）數據顯示，4月信貸和信用卡支出年增13％。美銀指出，雖然通膨造成支出金額增加，但消費者的開支能力顯然超越通膨。美國3月消費者物價指數（CPI）年增8.3％，創下40年新高紀錄。

勞動市場緊繃刺激薪資成長，消費者能夠找第二份工作或增加排班，協助抵擋物價飛漲壓力。此外，家庭在疫情期間累積不少存款，亦能支撐家庭開銷。

經濟學家正密切觀察消費者支出是否能持續超越通膨。消費者支出減弱將打擊經濟成長，雖然通膨可能因此下降，但經濟也將面臨潛在衰退風險。

鑑於通膨持續位在高點，美國聯準會（Fed）打算加速升息，抑制消費者需求和打擊通膨，預期零售銷售將在2022年稍晚降溫。自3月以來，聯準會兩次升息總共將利率上調75個基點，6月和7月例會預期各再升息50個基點。